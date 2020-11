«Questo non è amore». Il video della polizia contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Non è mai solo uno schiaffo, perché se usa violenza, non è amore. Se ti fa del male fisico, non è amore. Se ti intimidisce, non è amore. Se ti dice che senza di lui non sei nulla, non è amore». In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un fenomeno che «purtroppo non smette di essere un’emergenza pubblica» come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la direzione centrale Anticrimine della polizia di Stato ha voluto rinnovare il proprio impegno a sostegno delle vittime di violenza di genere, con la quarta edizione del progetto “Questo non è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Non è mai solo uno schiaffo, perché se usa, non è. Se ti fa del male fisico, non è. Se ti intimidisce, non è. Se ti dice che senza di lui non sei nulla, non è». In occasioneGiornata internazionale per l’eliminazionele, un fenomeno che «purtroppo non smette di essere un’emergenza pubblica» come ha ricordato il presidenteRepubblica Sergio Mattarella, la direzione centrale Anticriminedi Stato ha voluto rinnovare il proprio impegno a sostegno delle vittime didi genere, con la quarta edizione del progetto “non è ...

AndreaOrlandosp : Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un dep… - Pontifex_it : Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli… - juventusfc : Per la giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne, la Juventus collabora con… - SamGibili1 : RT @loren_ch: Mi raccomando, questa #segnatevela. Non bisogna assolutamente dimenticare questo simpatico nazistello. #segniamo - DoubleC__AM : Oggi non vedo l’ora di studiare quello che mi sono programmata per poter guardare il film di Taylor su Disney Vino… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo non "Questo non è amore", il video della polizia per dire "no" alla violenza alle donn Gazzetta del Sud Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa

/PRNewswire/ -- Il PIL mondiale in contrazione di oltre il 4% nel 2020 produrrà in Europa una crescita delle insolvenze aziendali del 26%. Aumentano le ...

Spiderman e l'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008

Alla fine della storia d'esordio dell'Uomo Ragno, questi, pronuncia questa frase: whit great power there must also come great responsibility! L'Uomo Ragno si riferisce al fatto che avrebbe potuto bloc ...

/PRNewswire/ -- Il PIL mondiale in contrazione di oltre il 4% nel 2020 produrrà in Europa una crescita delle insolvenze aziendali del 26%. Aumentano le ...Alla fine della storia d'esordio dell'Uomo Ragno, questi, pronuncia questa frase: whit great power there must also come great responsibility! L'Uomo Ragno si riferisce al fatto che avrebbe potuto bloc ...