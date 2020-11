PS5 e il PlayStation VR 2 al centro di un nuovo brevetto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un brevetto scoperto di recente sembra indicare che un nuovo visore PSVR è in fase di sviluppo per PlayStation 5. Il sito olandese LetsGoDigital ha condiviso i suoi risultati online, elencando alcune delle caratteristiche incluse nel brevetto. Il potenziale design PS5 per le cuffie aggiungerebbe illuminazione a LED e feedback aptico, cosa che troviamo già presente nel DualSense. L'inventore di questa tecnologia è Steven Osman, Head of PlayStation Magic Lap e Principal Software Engineer presso Sony Interactive Entertainment. Il brevetto ha lo scopo di promuovere il comfort di utilizzo delle cuffie VR/AR. Le immagini del brevetto mostrano un auricolare significativamente più leggero rispetto all'attuale PlayStation VR. Vengono mostrati due modelli, uno ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unscoperto di recente sembra indicare che unvisore PSVR è in fase di sviluppo per5. Il sito olandese LetsGoDigital ha condiviso i suoi risultati online, elencando alcune delle caratteristiche incluse nel. Il potenziale design PS5 per le cuffie aggiungerebbe illuminazione a LED e feedback aptico, cosa che troviamo già presente nel DualSense. L'inventore di questa tecnologia è Steven Osman, Head ofMagic Lap e Principal Software Engineer presso Sony Interactive Entertainment. Ilha lo scopo di promuovere il comfort di utilizzo delle cuffie VR/AR. Le immagini delmostrano un auricolare significativamente più leggero rispetto all'attualeVR. Vengono mostrati due modelli, uno ...

PlayStationIT : Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La rich… - PlayStationIT : @PlayStationIE @PlayStationEU @PlayStationNL @PlayStationDE @PlayStationPL @PlayStationFR @PlayStationSA… - BiteYourConsole : Sony afferma che per PS5 è stato il più grande lancio di sempre, ci saranno altre unità in arrivo prima della fine… - luc798 : RT @PlayStationIT: Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta… - DarioConti1984 : PlayStation Plus: annunciati i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5 di dicembre 2020 -