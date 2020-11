Nomisma: mercato immobiliare in calo anche nel 2021, poi la ripresa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nonostante la 'insospettabile capacità di resilienza' dimostrata durante la prima ondata della pandemia di coronavirus, il mercato immobiliare sta ormai subendo i colpi della crisi. E secondo l'ultimo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nonostante la 'insospettabile capacità di resilienza' dimostrata durante la prima ondata della pandemia di coronavirus, ilsta ormai subendo i colpi della crisi. E secondo l'ultimo ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Nomisma: mercato immobiliare in calo anche nel 2021, poi la ripresa #nomisma - fisco24_info : Immobiliare: Nomisma, nel 2020 calo del 17%, effetto covid: Nel 2021 mercato ancora in calo, ripresa dal 2022 - MediasetTgcom24 : Nomisma: mercato immobiliare in calo anche nel 2021, poi la ripresa #nomisma - geomsalvatores2 : RT @dellorco85: Leggevo i dati del rapporto Nomisma (Effetto Covid sull'immobiliare): 'nel 2020 calo del 17%; nel 2021 mercato ancora in ca… - dellorco85 : Leggevo i dati del rapporto Nomisma (Effetto Covid sull'immobiliare): 'nel 2020 calo del 17%; nel 2021 mercato anco… -