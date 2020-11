Morte Maradona, ora parte l’iter per intitolare a lui lo stadio San Paolo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il San Paolo potrebbe diventare presto stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha lanciato la proposta via twitter e da domani 26 novembre comincerà l’iter amministrativo. Intanto nella serata del 25 novembre tantissimi tifosi si sono riuniti davanti l’impianto di Fuorigrotta per accendere lumini e intonare cori in ricordo del campione che, a Napoli, ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio vincendo 2 Scudetti e 1 Coppa Uefa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Sanpotrebbe diventare prestoDiego Armando. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha lanciato la proposta via twitter e da domani 26 novembre cominceràamministrativo. Intanto nella serata del 25 novembre tantissimi tifosi si sono riuniti davanti l’impianto di Fuorigrotta per accendere lumini e intonare cori in ricordo del campione che, a Napoli, ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio vincendo 2 Scudetti e 1 Coppa Uefa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - DiMarzio : #Maradona, minuto di silenzio oggi e domani in #UCL ed #UEL - vaticannews_it : #25novembre La morte di #Maradona : i suoi incontri con #PapaFrancesco e il suo impegno per la pace e per Scholas O… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Rijeka, Rozman e Cerin: 'Napoli, condoglianze per la morte di Maradona, lo abbiamo appreso in autobus'… - Penelope48a : RT @vaticannews_it: #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incontro… -