Maradona? Non è vero che è morto Lui è immortale - Le reazioni

Inter : Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c'è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo… - angelomangiante : È morto il calcio. È morto Maradona. Un 2020 peggio di questo non poteva esserci. ?? - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - AndreArmageddon : RT @Inter: Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c'è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo un grandissi… - CoiVia : @filalethe Maradona non se lo merita, neanche noi -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Non No, Maradona, non può essere morto. Perché è l'essenza del calcio: e l'amore non muore mai Corriere della Sera Maradona con la Coppa del Mondo vinta nel 1986 anche grazie a un gol di mano - Ansa

Alla vigilia del 60° de “El Diego” parla V.H. Morales, storico giornalista dell’epica telecronaca del gol di mano agli inglesi e che ha accompagnato il Pibe de Oro al trionfo nel Mundial del 1986 ...

Maradona, Gigi D'Alessio: «Ho avuto il privilegio di esserti amico, ora sei leggenda»

«Ancora non riesco a crederci...». Inizia così il post su Instagram che Gigi D' Alessio dedica all'amico Diego Armando Maradona, pubblicando una foto che li ritrae insieme. «Sei stato il più grande di ...

