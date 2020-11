L’Inter si arrende al bel Real di Zidane | la Champions ora è un rebus

Leggi su serieanews

(Di giovedì 26 novembre 2020)resta a bocca asciutta in quel di San Siro, nerazzurri superati da unMadrid solido, coraggioso e dalla qualità strabordante. In competizioni importanti come laserve una componente importante e decisiva per arrivare al risultato: la fame. La voglia di arrivare, di sovrastare l’avversario, di dimostrare di essere pronti a tutto. E’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.