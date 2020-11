Le polpette di spinaci | ricche di ferro | gustose e sane!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 25 novembre 2020) I vostri bambini non amano le verdure? Potete cucinare per loro delledi Braccio di, con, formaggio e carne macinata. Ecco la ricetta completa. Ledi: ingredienti Avrete bisogno di: 450 grammi di carne macinata magra preferibilmente di manzo 280 grammi disurgelati 236 grammi di ricotta magra 60 grammi di pane grattugiato integrale 30 grammi di cipolla essiccata in polvere 15 ml di acqua Un pizzico di aglio in polvere Un uovo intero. Le dosi indicate sono per 6-8 persone. Preparare l’impasto In una bacinella abbastanza grande, rompere l’uovo intero e aggiungere man mano anche l’acqua, il pane grattugiato integrale, la cipolla essiccata in polvere, la ricotta magra, e insaporire con un pizzico di aglio in ...