Justin Bieber rimbrotta i Grammys per le 4 nomination nella categoria pop: “Changes è un album RnB” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Justin Bieber rimbrotta i Grammys per aver ricevuto 4 nomination nella categoria, a suo dire, sbagliata. L’artista canadese ha infatti ricevuto le candidature per Yummy – Best Pop Solo Performance, Intentions – Best Pop Duo/Group Performance, Changes – Best Pop Vocal album, 10,000 Hours – Best Country Duo/Group Performance. Dopo aver appreso di essere stato nominato ai Grammy Awards, l’artista ha voluto dire la sua sulla decisione di inserirlo nella categoria pop per tutte le candidature al premio, spiegando di aver lavorato sul genere RnB, al quale risponde l’intero contenuto del suo ultimo album, Changes. “Parlo ai Grammys, sono molto orgoglioso di essere riconosciuto e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020)per aver ricevuto 4, a suo dire, sbagliata. L’artista canadese ha infatti ricevuto le candidature per Yummy – Best Pop Solo Performance, Intentions – Best Pop Duo/Group Performance, Changes – Best Pop Vocal, 10,000 Hours – Best Country Duo/Group Performance. Dopo aver appreso di essere stato nominato ai Grammy Awards, l’artista ha voluto dire la sua sulla decisione di inserirlopop per tutte le candidature al premio, spiegando di aver lavorato sul genere RnB, al quale risponde l’intero contenuto del suo ultimo, Changes. “Parlo ai, sono molto orgoglioso di essere riconosciuto e ...

