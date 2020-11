Iva Zanicchi in lutto, morte improvvisa: “Situazione precipitata in 2 giorni” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Iva Zanicchi piange oggi la morte di una persona davvero molto speciale: la situazione è precipitata in due giorni, addio per sempre. Iva Zanicchi sta vivendo un grande dolore quest’oggi: ha purtroppo ricevuto la bruttissima notizia della morte dell’amatissimo fratello Antonio, che è venuto a mancare all’età di 77 anni. La famosissima cantante già qualche Leggi su youmovies (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ivapiange oggi ladi una persona davvero molto speciale: la situazione èin due giorni, addio per sempre. Ivasta vivendo un grande dolore quest’oggi: ha purtroppo ricevuto la bruttissima notizia delladell’amatissimo fratello Antonio, che è venuto a mancare all’età di 77 anni. La famosissima cantante già qualche

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per… - Adnkronos : Lutto per #IvaZanicchi, è morto il fratello - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - Angela300564201 : Iva Zanicchi, morto il fratello Antonio: situazione precipitata in 48 ore. Dopo le parole in tv, il dramma - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Iva Zanicchi, il fratello morto di Covid: si era contagiato insieme a lei. «Ti ho amato come un figlio» -