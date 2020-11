Inter nel buio della Champions: Hazard (rigore) e autogol di Hakimi decisivi. Conte non ne ha vinta una (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cade ancora l’Inter contro il Real Madrid, nonstante le tante assenze dei blancos è 2-0 per gli ospiti a San Siro. La partita si complica fin dai primissimi minuti di gioco per gli uomini di Conte, con Barella che entra con troppa irruenza e causa un calcio di rigore, trasformato al 7? da Eden Hazard. I nerazzurri spingono e cercano la via del pari ma a seguito di un mancato Intervento dell’arbitro Taylor per un presunto rigore, Arturo Vidal non riesce a fermarsi nelle proteste e riceve due cartellini gialli in pochi secondi che significano espulsione. Nel secondo tempo arriva anche il raddoppio del Real, grazie ad un autogol di Hakimi su una conclusione del solito Rodrygo, autore del gol vittoria dell’andata. Inter con chance al ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cade ancora l’contro il Real Madrid, nonstante le tante assenze dei blancos è 2-0 per gli ospiti a San Siro. La partita si complica fin dai primissimi minuti di gioco per gli uomini di, con Barella che entra con troppa irruenza e causa un calcio di, trasformato al 7? da Eden. I nerazzurri spingono e cercano la via del pari ma a seguito di un mancatovento dell’arbitro Taylor per un presunto, Arturo Vidal non riesce a fermarsi nelle proteste e riceve due cartellini gialli in pochi secondi che significano espulsione. Nel secondo tempo arriva anche il raddoppio del Real, grazie ad undisu una conclusione del solito Rodrygo, autore del gol vittoria dell’andata.con chance al ...

