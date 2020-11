“Il sistema giustizia è ancora sessista, in molti casi la donna non viene creduta. Dobbiamo partire dalla formazione delle forze dell’ordine” (Di mercoledì 25 novembre 2020) partire “dalla formazione delle forze dell’ordine sul territorio” per permettere di “riconoscere la violenza” e quindi l’applicazione del Codice rosso. Ilfattoquotidiano.it, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha intervistato Monica Miserocchi, avvocata del centro antiviolenza Trama di Terre (Imola). “La cosa più importante sarebbe l’immediato ascolto della donna”, ha detto. “Su questo si deve fare ancora molto. Perché molte volte accade che la donna non viene ascoltata nell’immediatezza, anche se in sicurezza, viene poi a fare una denuncia in tempi più lunghi e questo significa ancora oggi dare meno credibilità alle sue parole. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)dell’ordine sul territorio” per permettere di “riconoscere la violenza” e quindi l’applicazione del Codice rosso. Ilfattoquotidiano.it, in ocone della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha intervistato Monica Miserocchi, avvocata del centro antiviolenza Trama di Terre (Imola). “La cosa più importante sarebbe l’immediato ascolto della”, ha detto. “Su questo si deve faremolto. Perché molte volte accade che lanonascoltata nell’immediatezza, anche se in sicurezza,poi a fare una denuncia in tempi più lunghi e questo significaoggi dare meno credibilità alle sue parole. ...

