Guido Grimaldi confermato presidente di Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (Di mercoledì 25 novembre 2020) Guido Grimaldi è stato confermato all’unanimità per i prossimi quattro anni alla guida dei Alis (Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile). “Oggi è per Alis una giornata molto importante” ha detto Grimaldi, al termine della giornata di lavori di Alis, caratterizzata dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea generale 2020 che, nel pieno rispetto delle disposizioni governative anti-contagio, si sono svolti in modalità videoconferenza alla presenza dei Soci consiglieri, dei tecnici e di tutta la struttura dell’Associazione. “Una giornata diversa dalle precedenti edizioni delle Assemblee generali che hanno sempre visto la nostra Associazione protagonista di grandi momenti pubblici alla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020)è statoall’unanimità per i prossimi quattro anni alla guida dei(Associazione). “Oggi è peruna giornata molto importante” ha detto, al termine della giornata di lavori di, caratterizzata dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea generale 2020 che, nel pieno rispetto delle disposizioni governative anti-contagio, si sono svolti in modalità videoconferenza alla presenza dei Soci consiglieri, dei tecnici e di tutta la struttura del. “Una giornata diversa dalle precedenti edizioni delle Assemblee generali che hanno sempre visto la nostra Associazione protagonista di grandi momenti pubblici alla ...

fisco24_info : Logistica: Alis, Guido Grimaldi riconfermato presidente: Per il prossimo quadriennio - ferpress : #GuidoGrimaldi votato all’unanimita’ come presidente di @ALIS_italia per un ulteriore mandato - Ferpress - ildenaro_it : @GuidoGrimaldi17 eletto #presidente dell’ @ALIS_italia - Mess_Marittimo : Confermato all’unanimità durante l’Assemblea Generale 2020 @GuidoGrimaldi17 @m_dicaterina @ALIS_italia - TORREDAMARE : 25-11-2020 GUIDO GRIMALDI VOTATO ALL’UNANIMITA’ COME PRESIDENTE DI ALIS PER UN ULTERIORE MANDATO “Oggi è per ALIS… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Grimaldi Altri quattro anni di Guido Grimaldi alla guida di Alis Informazioni Marittime Logistica: Alis, Guido Grimaldi riconfermato presidente

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Il presidente di Alis, Guido Grimaldi, è stato riconfermato alla guida dell’associazione che riunisce la logistica italiana per i prossimi 4 anni. La conferma all’unanimità, si ...

Guido Grimaldi votato all’unanimita’ come presidente di ALIS per un ulteriore mandato

(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – “Oggi è per ALIS una giornata molto importante, diversa dalle precedenti edizioni delle Assemblee Generali che hanno sempre visto la nostra Associazione protagonista di gra ...

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Il presidente di Alis, Guido Grimaldi, è stato riconfermato alla guida dell’associazione che riunisce la logistica italiana per i prossimi 4 anni. La conferma all’unanimità, si ...(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – “Oggi è per ALIS una giornata molto importante, diversa dalle precedenti edizioni delle Assemblee Generali che hanno sempre visto la nostra Associazione protagonista di gra ...