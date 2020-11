Femminicidio | nei primi dieci mesi del 2020 sono 91 le donne ammazzate

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Un omicidio ogni tre giorni, gran parte in ambito familiare, 91 donne uccise per mano di un uomo, marito, fidanzato, insomma in ambito familiare. È questo l’inquietante numero di vittime di femminicidio nei primi dieci mesi del 2020, secondo i dati del rapporto Eures reso noto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2020.