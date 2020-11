Difesa e politica estera | primi grattacapi per Biden

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Quale sarà lamilitare Usa sotto l'amministrazione-Harris è la domanda che si pongono i vertici militari di mezzo mondo. I membri della Nato hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l'elezione dei democratici credendo che apriranno la strada a un rilancio delle relazioni ditransatlantiche. Ma è invece probabile che la nuova Amministrazione mantenga la stessa linea di Trump sui paesi europei per mantenere alta la spesa per laalla luce delle minacce russe e cinesi, e per allinearsi con la richiesta della Nato ai membri di spendere almeno il 2% del loro Pil per le forze armate. Probabilmente peròadotterà un approccio meno conflittuale con gli alleati rispetto a Trump, il quale riteneva che gli Stati Uniti negli ultimi anni avessero sopportato troppo il fardello per ...