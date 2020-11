Covid e femminicidio: nel 2020 è stata uccisa una donna ogni 3 giorni (Di mercoledì 25 novembre 2020) #Unaognitre: un triste hashtag che ricorre oggi sui social e non per caso. Come già si era ipotizzato ancor prima che si toccassero con mano gli effetti, il lockdown e la quarantena forzata per contrastare l’emergenza Coronavirus sono stati complici, silenziosi acceleratori di drammatici fenomeni come l’aumento delle violenze di genere e dei femminicidi. A spiegare ancora una volta le drammatiche conseguenze dell’emergenza sanitaria sono i numeri raccolti nel VII Rapporto dell’Eures sui femminicidi commessi in Italia nei primi 10 mesi del 2020. Una donna uccisa ogni 3 giorni: il lockdown complice del femminicidio #Unaognitre: una donna, ogni 3 giorni, è stata vittima di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) #Unatre: un triste hashtag che ricorre oggi sui social e non per caso. Come già si era ipotizzato ancor prima che si toccassero con mano gli effetti, il lockdown e la quarantena forzata per contrastare l’emergenza Coronavirus sono stati complici, silenziosi acceleratori di drammatici fenomeni come l’aumento delle violenze di genere e dei femminicidi. A spiegare ancora una volta le drammatiche conseguenze dell’emergenza sanitaria sono i numeri raccolti nel VII Rapporto dell’Eures sui femminicidi commessi in Italia nei primi 10 mesi del. Una: il lockdown complice del#Unatre: una, èvittima di ...

SimonaCroisette : RT @nattydoctor: in fondo non ve ne frega un cazzo né dei morti di COVID né delle migliaia di morti nel Mediterraneo. Né dei morti sul lavo… - AzzieThreadbare : RT @nattydoctor: in fondo non ve ne frega un cazzo né dei morti di COVID né delle migliaia di morti nel Mediterraneo. Né dei morti sul lavo… - nattydoctor : in fondo non ve ne frega un cazzo né dei morti di COVID né delle migliaia di morti nel Mediterraneo. Né dei morti s… - marcella_nigro : ?? Nuovo Podcast! '25 novembre 2020 Il rispetto' su @Spreaker #25novembre #covid_19 #diritti #femminicidio… - occhio_notizie : Secondo gli ultimi dati in Italia, ogni 3 giorni, una donna è vittima di #femminicidio. Il 78% di questi episodi av… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid femminicidio Violenza donne, 91 femminicidi nel 2020. Conte: «Durante lockdown triplicati i casi» Il Messaggero Progetto “schegge. Per favore non chiamateli uomini”: non solo 25 novembre…

E dal teatro alla Campagna formativa /informativa contro la violenza di genere e in genere con il coinvolgimento delle Scuole Superiori in un Progetto Pilota di alternanza scuola lavoro ancora in ...

Ancora una giornata internazionale contro la violenza sulle donne?

Gli ospedali spesso sono monodedicati al Covid e non è consentito il libero accesso ai pronto ... della televisione pubblica che ripercorre le storie delle vittime di femminicidio, che si presenta con ...

E dal teatro alla Campagna formativa /informativa contro la violenza di genere e in genere con il coinvolgimento delle Scuole Superiori in un Progetto Pilota di alternanza scuola lavoro ancora in ...Gli ospedali spesso sono monodedicati al Covid e non è consentito il libero accesso ai pronto ... della televisione pubblica che ripercorre le storie delle vittime di femminicidio, che si presenta con ...