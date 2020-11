Come riconoscere la violenza? “Quando in un rapporto inizi ad autocontrollarti perché temi le reazioni, già le cose non vanno nel verso giusto” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come si manifesta la violenza contro le donne in un rapporto e Come la si riconosce? Ilfattoquotidiano.it, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha intervistato Elsa Antonioni, vicepresidente della Casa delle donne di Bologna (primo centro antiviolenza in Italia). “Diciamo che se parliamo di donne che vivono nel mondo occidentale, che quindi hanno una serie di riferimenti, a volte la violenza è qualche cosa che viene riconosciuto all’inizio perché semplicemente restringe i campi d’azione finché poi non esplode in violenza domestica effettiva”. Quindi, nella pratica, Antonioni ha fatto una serie di esempi: “Se ti rendi conto che cominci a ridurre le tue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)si manifesta lacontro le donne in unla si riconosce? Ilfattoquotidiano.it, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, ha intervistato Elsa Antonioni, vicepresidente della Casa delle donne di Bologna (primo centro antiin Italia). “Diciamo che se parliamo di donne che vivono nel mondo occidentale, che quindi hanno una serie di riferimenti, a volte laè qualche cosa che viene riconosciuto all’semplicemente restringe i campi d’azione finché poi non esplode indomestica effettiva”. Quindi, nella pratica, Antonioni ha fatto una serie di esempi: “Se ti rendi conto che cominci a ridurre le tue ...

clikservernet : Come riconoscere la violenza? “Quando in un rapporto inizi ad autocontrollarti perché temi le reazioni, già le cose… - cerazerodue : RT @eelektron: Forse dopo 3 anni riesco a riconoscere che quello che ho passato mi ha segnata per sempre e mi ha cambiata. Dico forse perch… - wakemeupfrom : RT @eelektron: Forse dopo 3 anni riesco a riconoscere che quello che ho passato mi ha segnata per sempre e mi ha cambiata. Dico forse perch… - Noovyis : (Come riconoscere la violenza? “Quando in un rapporto inizi ad autocontrollarti perché temi le reazioni, già le cos… - sognarefavivere : RT @eelektron: Forse dopo 3 anni riesco a riconoscere che quello che ho passato mi ha segnata per sempre e mi ha cambiata. Dico forse perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riconoscere Come riconoscere le mascherine certificate NapoliToday Violenza su donne: Conte,'figli Manduca verranno risarciti, Stato riconosce suoi errori' (2)

(Adnkronos) - Ed ecco che Conte annuncia il suo: "Molti ricorderanno Marianna Manduca, assassinata a soli 32 anni nel 2007 dal marito: ha lasciato tre figli ancora minorenni che hanno passato un calva ...

Il tributo del presidente UEFA a Diego Maradona

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha definito Diego Maradona, scomparso all'età di 60 anni, "un genio che ha raggiunto la grandezza come giocatore straordinario".

(Adnkronos) - Ed ecco che Conte annuncia il suo: "Molti ricorderanno Marianna Manduca, assassinata a soli 32 anni nel 2007 dal marito: ha lasciato tre figli ancora minorenni che hanno passato un calva ...Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha definito Diego Maradona, scomparso all'età di 60 anni, "un genio che ha raggiunto la grandezza come giocatore straordinario".