Ciclocross, Wout Van Aert: “Non sono ancora al top della forma, non è realistico pensare di vincere subito” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Wout Van Aert tornerà in gara, questo fine settimana, nel Ciclocross. Il fuoriclasse belga prenderà parte sabato all’Urban Cross di Kortrijk, seconda prova stagionale di X2O Badkamers Trofee, e domenica alla tappa di Tabor di Coppa del Mondo. Il corridore della Jumbo-Visma, ad ogni modo, data la sua posizione molto bassa nel ranking mondiale, dovuta al fatto che l’anno scorso ha saltato quasi tutta la stagione per infortunio, partirà dalle retrovie in ambedue le manifestazioni citate. Van Aert ha parlato a Wielerflits di quali sono le sue aspettative per queste prime uscite stagionali. Queste le sue parole: “Il livello degli altri crossisti è molto alto e io non sono ancora al top della forma, non mi aspetto di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020)Vantornerà in gara, questo fine settimana, nel. Il fuoriclasse belga prenderà parte sabato all’Urban Cross di Kortrijk, seconda prova stagionale di X2O Badkamers Trofee, e domenica alla tappa di Tabor di Coppa del Mondo. Il corridoreJumbo-Visma, ad ogni modo, data la sua posizione molto bassa nel ranking mondiale, dovuta al fatto che l’anno scorso ha saltato quasi tutta la stagione per infortunio, partirà dalle retrovie in ambedue le manifestazioni citate. Vanha parlato a Wielerflits di qualile sue aspettative per queste prime uscite stagionali. Queste le sue parole: “Il livello degli altri crossisti è molto alto e io nonal top, non mi aspetto di ...

OA_Sport : Ciclocross, Wout Van Aert: “Non sono ancora al top della forma, non è realistico pensare di vincere subito” - sciareneve : RT @mtbitalia: Via alla Coppa del Mondo di ciclocross: gli azzurri per Tabor e il ritorno di Wout Van Aert #XCSki #cyclocross #25Novembre #… - mtbitalia : Via alla Coppa del Mondo di ciclocross: gli azzurri per Tabor e il ritorno di Wout Van Aert #XCSki #cyclocross… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Jumbo-Visma, Wout Van Aert: “Non vedo l’ora di affrontare Van der Poel nelle gare di ciclocross” - SpazioCiclismo : Jumbo-Visma, Wout Van Aert: “Non vedo l’ora di affrontare Van der Poel nelle gare di ciclocross”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Wout Ciclocross, Wout Van Aert: “Non sono ancora al top della forma, non è realistico pensare di vincere subito” OA Sport Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2020: programma, orari, tv

Domenica 30 novembre inizia ufficialmente la Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross con la tradizionale prova che si svolge in Repubblica Ceca, a Tabor. Quest’anno, a causa della pandemia che ha scop ...

Jumbo-Visma, Wout Van Aert: “Non vedo l’ora di affrontare Van der Poel nelle gare di ciclocross”

Wout Van Aert è pronto a rinnovare il suo duello con Mathieu van der Poel anche nella stagione di ciclocross. I due grandi rivali hanno animato le classiche d’autunno su strada con il belga che accusò ...

Domenica 30 novembre inizia ufficialmente la Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross con la tradizionale prova che si svolge in Repubblica Ceca, a Tabor. Quest’anno, a causa della pandemia che ha scop ...Wout Van Aert è pronto a rinnovare il suo duello con Mathieu van der Poel anche nella stagione di ciclocross. I due grandi rivali hanno animato le classiche d’autunno su strada con il belga che accusò ...