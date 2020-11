Bollettino: 722 decessi, ma il picco forse è superato. Calano i ricoveri, 26mila contagi: la luce in fondo al tunnel? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Bollettino di mercoledì 25 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 25.953 contagi su 230.007 tamponi analizzati, con tasso di positività sceso all'11,2% (-1,1). Il numero dei morti continua però a essere decisamente elevato: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 722 decessi per Covid, comunque meno degli 853 di ieri che rappresentavano un record dal 28 marzo e che quindi potrebbero essere stati il picco di questa seconda ondata. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane alta anche se per il secondo giorno consecutivo i ricoveri in reparti Covid sono diminuiti: oggi ci sono 34.313 posti occupati, 264 in meno di ieri. Le terapia intensive sono invece leggermente aumentate (3.848, +32). Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia conferma i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildi mercoledì 25 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 25.953su 230.007 tamponi analizzati, con tasso di positività sceso all'11,2% (-1,1). Il numero dei morti continua però a essere decisamente elevato: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 722per Covid, comunque meno degli 853 di ieri che rappresentavano un record dal 28 marzo e che quindi potrebbero essere stati ildi questa seconda ondata. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane alta anche se per il secondo giorno consecutivo iin reparti Covid sono diminuiti: oggi ci sono 34.313 posti occupati, 264 in meno di ieri. Le terapia intensive sono invece leggermente aumentate (3.848, +32). Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia conferma i ...

