Ultime Notizie Roma del 24-11-2020 ore 09:10 (Di martedì 24 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Stati Uniti Trump inizia la transizione di poteri l’amministrazione autorizza formalmente la transizione di poteri presidenziali oche di tram per la transizione me la nostra lotta continua la svolta dopo che anche il Michigan Ha certificato la vittoria di biden il presidente e completa la sua squadra e capo della Fed Janet chiavano sarà il nuovo segretario del tesoro cercheremo di aprire le scuole prima di Natale stiamo lavorando per questo Così Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ospite di Lilli Gruber a otto e mezzo su La7 siamo uno stato libero e democratico non possiamo entrare nelle case dire quante persone siedono a tavola ci saranno limitazioni e le occasioni di socialità in generale tombolate feste queste cose io Dobbiamo assolutamente contenere aggiunto con te ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Stati Uniti Trump inizia la transizione di poteri l’amministrazione autorizza formalmente la transizione di poteri presidenziali oche di tram per la transizione me la nostra lotta continua la svolta dopo che anche il Michigan Ha certificato la vittoria di biden il presidente e completa la sua squadra e capo della Fed Janet chiavano sarà il nuovo segretario del tesoro cercheremo di aprire le scuole prima di Natale stiamo lavorando per questo Così Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ospite di Lilli Gruber a otto e mezzo su La7 siamo uno stato libero e democratico non possiamo entrare nelle case dire quante persone siedono a tavola ci saranno limitazioni e le occasioni di socialità in generale tombolate feste queste cose io Dobbiamo assolutamente contenere aggiunto con te ...

fanpage : #Conte tossisce ripetutamente in diretta a #Ottoemezzo, suscitando preoccupazione tra gli spettatori - fanpage : #Ottoemezzo, il Premier Conte: 'No all'obbligo di #vaccino, ma io lo farò perché sarà sicuro' - romatv : L’@OfficialASRoma, @EdDzeko negativo e @ChrisSmalling in gruppo Che lunedì! ?????? Tutte le ultime notizie nel… - ENJOYBET_OIA : RT @betalandclover: #Donne e #poker: ecco chi sono le #regine più forti e naturalmente quelle più vincenti. Te lo raccontiamo su #Betaland… - Calab_Magnifica : Covid, Santacroce (FI): «Servono urgenti misure per polizia penitenziaria» -