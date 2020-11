The Adam Project: Mark Ruffalo, Ryan Reynolds e Catherine Keener nel cast del nuovo sci-fi Netflix (Di martedì 24 novembre 2020) Mark Ruffalo e Catherine Keener si sono aggiunti al cast di The Adam Project. L’attrice e l’attore reciteranno quindi insieme a Ryan Reynolds in un film di fantascienza prodotto da Skydance e Netflix. Shawn Levy – dopo aver diretto Ryan Reynolds nel film Free Guy – sta lavorando a un nuovo lungometraggio per Netflix. Secondo The Hollywood Reporter, The Adam Project è stato scritto da Jonathan Tropper e presenterà un nutrito cast. Mark Ruffalo in Now You See Me 2Il protagonista del film sarà un uomo (interpretato da Reynolds) che dovrà tornare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020)si sono aggiunti aldi The. L’attrice e l’attore reciteranno quindi insieme ain un film di fantascienza prodotto da Skydance e. Shawn Levy – dopo aver direttonel film Free Guy – sta lavorando a unlungometraggio per. Secondo The Hollywood Reporter, Theè stato scritto da Jonathan Tropper e presenterà un nutritoin Now You See Me 2Il protagonista del film sarà un uomo (interpretato da) che dovrà tornare ...

