Telefonata Conte-von der Leyen (Di martedì 24 novembre 2020) La querelle sulla chiusura degli impianti si allarga all'Europa. Il primo a lanciare il sasso è il presidente di Federalberghi. Per Bernabò Bocca se decisione ci dovrà essere, dovrà venire dall'Europa. Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 novembre 2020) La querelle sulla chiusura degli impianti si allarga all'Europa. Il primo a lanciare il sasso è il presidente di Federalberghi. Per Bernabò Bocca se decisione ci dovrà essere, dovrà venire dall'Europa.

fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Von der Leyen: “Italia sulla strada giusta”. Telefonata con Conte: “Siamo in stretto contatto” [Leggi… - imusumarra : RT @fattoquotidiano: RECOVERY PLAN Von der Leyen: “Italia sulla strada giusta”. Telefonata con Conte: “Siamo in stretto contatto” [Leggi]… - NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: RECOVERY PLAN Von der Leyen: “Italia sulla strada giusta”. Telefonata con Conte: “Siamo in stretto contatto” [Leggi]… - ElioLannutti : Recovery fund, von der Leyen: 'L'Italia è sulla strada giusta'. Telefonata con Conte. Sul Recovery plan, “l’Italia… - raffo1900 : RT @fattoquotidiano: RECOVERY PLAN Von der Leyen: “Italia sulla strada giusta”. Telefonata con Conte: “Siamo in stretto contatto” [Leggi]… -