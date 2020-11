Susie Wolff Stoddart | un brillante modello per tutte le donne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) La rubrica di W-on Track prosegue con un’altra figura di spicco del mondo dei motori,, ex pilota e adesso team principal di una scuderia di Formula E. Moglie di Totoe madre del piccolo Jack,è una donna straordinaria e unperleche vogliono intraprendere una carriera motoristica. La carriera diNata a Oban, sulla splendida costa occidentale della Scozia nel 1982,ha dimostrato una passione e un talento per il mondo dei motori sin da piccolina, infatti a soli 13 anni, nel 1996, è stata nominata British Woman Kart Racing Driver of the Year, detenendo il titolo per quattro anni consecutivi e, nel ...