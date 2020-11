Recensione Kingdom Hearts: Melody of Memory, note e tenebre (Di martedì 24 novembre 2020) Abbiamo giocato a fondo Kingdom Hearts: Melody of Memory per voi; nella nostra Recensione, vediamo come se la cava Sora con la musica Per un fan storico della saga, scrivere una Recensione di Kingdom Hearts: Melody of Memory è un’esperienza quasi surreale. Da un lato, le dita che stanno galoppando sulla tastiera in questo istante devono districarsi tra le zavorre che porta con sé la conoscenza di una serie capace di confondere persino gli appassionati con un delirante comparto narrativo. Dall’altro, per la prima volta subentra uno sguardo alla serie meno distorto e più obiettivo. Anche così, però, evitare di riconoscere i meriti – e, al contempo, le lacune – di questo titolo sarebbe come mentire a sé stessi. In ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 novembre 2020) Abbiamo giocato a fondoofper voi; nella nostra, vediamo come se la cava Sora con la musica Per un fan storico della saga, scrivere unadiofè un’esperienza quasi surreale. Da un lato, le dita che stanno galoppando sulla tastiera in questo istante devono districarsi tra le zavorre che porta con sé la conoscenza di una serie capace di confondere persino gli appassionati con un delirante comparto narrativo. Dall’altro, per la prima volta subentra uno sguardo alla serie meno distorto e più obiettivo. Anche così, però, evitare di riconoscere i meriti – e, al contempo, le lacune – di questo titolo sarebbe come mentire a sé stessi. In ...

AkibaGamers : KINGDOM HEARTS continua con un nuovo episodio che esplora il genere dei rhythm game, riassumendo gli avvenimenti de… - ChiaKairi : La mia recensione di #KHMoM ! Dateci un'occhiata. E voi cosa ne pensate? #KingdomHearts #MelodyofMemory… - Eurogamer_it : Kingdom Hearts: Melody of Memory è un'avventura musicale colma di ricordi e sorprese inedite. #recensione - EclecticFirst : RT @slampuncake: amici se siete ancora indecisi su Kingdom Hearts Melody of Memory leggetevi la mia recensione #KHMOM - oblivionalien : RT @slampuncake: amici se siete ancora indecisi su Kingdom Hearts Melody of Memory leggetevi la mia recensione #KHMOM -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Kingdom Recensione Kingdom Hearts: Melody of Memory, note e tenebre tuttoteK Recensione Kingdom Hearts: Melody of Memory, note e tenebre

Abbiamo giocato a fondo Kingdom Hearts: Melody of Memory, vediamo come se la cava Sora con la musica in questa recensione.

Recensione HUAWEI MATE 40 PRO: l’eccellenza fotografica

Puntuale come ogni Autunno è arrivato il nuovo top gamma di HUAWEI della famiglia Mate. Stiamo ovviamente parlando di Mate 40 e in particolare di Mate 40 Pro ...

Abbiamo giocato a fondo Kingdom Hearts: Melody of Memory, vediamo come se la cava Sora con la musica in questa recensione.Puntuale come ogni Autunno è arrivato il nuovo top gamma di HUAWEI della famiglia Mate. Stiamo ovviamente parlando di Mate 40 e in particolare di Mate 40 Pro ...