Oggi in tv, tutta la programmazione di martedì 24 novembre

Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 2 suona la campanella per una nuova puntata del collegio più seguito della tv. Su Mediaset una serata di grande calcio con la trasmissione in chiaro della partita di Champions League Lazio – Zenit. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Rai 1 trasmetterà una puntata de Il commissario Montalbano intitolata Amore. Su Rai 2 è il giorno dedicato al docs-reality Il Collegio. La scorsa settimana Marco e Simone detti "il gatto e la volpe" sono stati espulsi. I due hanno dovuto lasciare il 1992, le loro divisa e i compagni. La punizione non sembra aver intaccato il loro atteggiamento di sfida e sono usciti, a detta loro: "Senza aver perso né il pelo, né il vizio". Per il consueto appuntamento con la politica e l'attualità, su Rai 3 Bianca Berlinguer conduce ...

