Liverpool Atalanta, Matip: «La partita di Bergamo non conta»

Joel Matip ha parlato alla viglia di Liverpool-Atalanta di Champions League

Joel Matip, difensore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l'Atalanta.

Atalanta – «Loro sono molto bravi in attacco, rispettiamo tutte le squadre di valore europeo. Sarà una partita tosta, non ha senso fare paragoni con quanto successo a Bergamo nella sfida d'andata, dobbiamo ripartire dal primo minuto. Noi siamo al nostro livello migliore, ma sarà difficile ugualmente».

ASSENZA VAN DIJK – «Un giocatore come lui mancherebbe a tutte le squadre, poi tutti devono rispondere presente. Stiamo giocando bene, dobbiamo mantenere un alto livello di prestazioni, lo stiamo facendo in questo ...

