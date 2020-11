LIVE Lazio-Zenit San Pietroburgo 1-0 | Champions League in DIRETTA | biancocelesti subito in vantaggio con il gol di Immobile

(Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Prova ad aumentare la pressione laa caccia del raddoppio. 11? Acerbi attivissimo, anche in fase offensiva, in questo inizio di gara. 10? Riesce a fare buona guardia la difesa russa. 9? Angolo per la: il colpo di testa di Acerbi viene deviato in corner da un difensore degli ospiti. 7? Malcom, ancora lui, ci prova: il suo tiro però finisce debole fra le braccia di Reina. 5? Prova loa reagire con Malcom, ma Acerbi fa buona guardia intercettando il pallone. 3?EEEEEEEEEEE….SEGNASan1-0: golazo della Scarpa d’Oro che colpisce da fuori freddando Kerzhakov con una conclusione incrociata imparabile. 2? ...

13'pt Lazio in costante proiezione offensiva che trova due calci d'angolo consecutivi. Poi Patric commette fallo in attacco. 10'pt Non mette il pallone in mezzo la Lazio ma cerca di muovere la palla.2'pt GOL LAZIO: Subito Immobile. Riceve palla al limite dell'area, si gira e spara alle spalle di Kerzhakov. Gol bellissimo di Ciro, al secondo centro in Champions. Partita in discesa. 1'pt Partiti.