"L'ha saputo…". Guendalina Tavassi a pezzi dopo quella brutta storia dei video privatissimi (Di martedì 24 novembre 2020) Da giorni si parla di Guendalina Tavassi. L'influencer 34enne è infatti stata vittima di alcuni hacker che le hanno rubato dei video intimi girati per e con il marito e li hanno diffusi in rete. È stata la stessa Guendalina a informare i follower sabato notte, tramite una storia su Instagram in cui in lacrime mostrava anche la denuncia appena sporta. Poi, più tardi, in una lunga diretta social a cui hanno preso parte anche il marito Umberto, evidentemente provato dalla vicenda, e il legale della coppia, Leonardo, ha fatto il punto della situazione. La Tavassi, che è apparsa molto provata nel filmato, ha messo in guardia coloro che stanno diffondendo i video, ricordando che ci sono dure pene. Ma ha anche sottolineato di non vergognarsi affatto di quei ...

