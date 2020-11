Le scuole dell’infanzia e classi prime delle elementari: si torna in presenza (Di martedì 24 novembre 2020) di Erika Noschese scuole dell’infanzia e classi prime delle elementari in presenza L’Unità di Crisi si è riunita nella giornata di ieri per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla popolazione scolastica. Sulla base della percentuale dei positivi riscontrati e della curva dei contagi rilevata nella scorsa settimana a livello regionale con riferimento alle fasce d’età interessate (0-6 anni), è stato deciso che a partire da domani è consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 24 novembre 2020) di Erika NoscheseinL’Unità di Crisi si è riunita nella giornata di ieri per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla popolazione scolastica. Sulla base della percentuale dei positivi riscontrati e della curva dei contagi rilevata nella scorsa settimana a livello regionale con riferimento alle fasce d’età interessate (0-6 anni), è stato deciso che a partire da domani è consentito il ritorno a scuola inper i servizi educativi e la scuola, nonché per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo ...

