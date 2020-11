Lazio-Zenit, Tare: “Esito Champions non cambierà nostre strategie. Mercato? A gennaio…” (Di martedì 24 novembre 2020) "Non penso che l'esito della Champions cambierà il nostro Mercato. Il problema sono le liste e noi per ogni ruolo abbiamo due giocatori, lasciando fuori lista due giocatori per abbondanza".Sono le parole di Igli Tare che, intervenuto a pochi istanti dal fischio d'inizio di Lazio-Zenit, si è espresso sull'eventuale impatto della Champions sui progetti del club soffermandosi in particolare sul Mercato di gennaio."Saremo attenti ma non c'è la necessità di intervenire, anche perché il Mercato di gennaio è un Mercato di riparazione".Champions League, Lazio-Zenit: Correa con Immobile, Hoedt, Marusic e Parolo dal 1?. Le formazioni ufficiali Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) "Non penso che l'esito dellail nostro. Il problema sono le liste e noi per ogni ruolo abbiamo due giocatori, lasciando fuori lista due giocatori per abbondanza".Sono le parole di Igliche, intervenuto a pochi istanti dal fischio d'inizio di, si è espresso sull'eventuale impatto dellasui progetti del club soffermandosi in particolare suldi gennaio."Saremo attenti ma non c'è la necessità di intervenire, anche perché ildi gennaio è undi riparazione".League,: Correa con Immobile, Hoedt, Marusic e Parolo dal 1?. Le formazioni ufficiali

CIAfra73 : #ChampionsLeague #UCL, stasera alle 20.45 c'è #LazioZenit: in diretta dallo Stadio Olimpico, in onda su #Canale5… - CIAfra73 : #ChampionsLeague #UCL, stasera alle 20.45 c'è #LazioZenit: in diretta dallo Stadio Olimpico, in onda su #Canale5 @.… - Mediagol : #Lazio-Zenit, Tare: 'Esito Champions non cambierà nostre strategie. Mercato? A gennaio...' - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Champions League, Lazio Zenit streaming: dove seguire il match: Lazio Zenit streaming –… - Noibiancocelest : UCL, Lazio-Zenit, Tare: “Sarà una gara fondamentale. Non credo nel mercato di gennaio. Peruzzi? Normali rapporti di… -