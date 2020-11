Lazio-Zenit | Parolo in gol dalla distanza Poi la rete di Dzyuba VIDEO

(Di martedì 24 novembre 2020) E’show all’Olimpico. Alla mezz’ora di gara la squadra biancoceleste è avanti di due gol ad uno contro lonel match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il merito è di Marco, autore di un destro secco che non ha lasciato scampo al portiere avversario dopo uno scarico di Correa. Un doppio vantaggio durato poco. Pochi minuti dopo è toccato aandare inper il 2-1. SportFace.

SuperSportBlitz : #UCL – Goal Alert: Lazio *1-0 Zenit *(Immobile 3‘) #SSFootball - AAngiolella : @gigasss1 il gol dello Zenit me lo sono perso, i due gol della Lazio bellissimi - Pino__Merola : Champions League, la Lazio sfida lo Zenit: 0-0. DIRETTA - zazoomblog : Lazio Zenit LIVE 2-0: raddoppio di Parolo! - #Lazio #Zenit #raddoppio #Parolo! - Italia_Notizie : Diretta Champions, Lazio-Zenit 2-1: raddoppia Parolo, ma accorcia subito Dzyuba -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Zenit

28'pt Ripartenza della Lazio imbastita da Correa che serve nel momento giusto Luis Alberto che arriva davanti a Kerzhakov: il portiere dello Zenit è bravissimo in uscita e chiude lo specchio. 27'pt ...16' - Zenit che soffre la manovra della Lazio, ancora sulla sinistra con Luis Alberto e Marusic che liberano in area Correa, l'argentino prova il numero dei suoi in area e viene chiuso al momento del ...