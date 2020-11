L' allenamento a casa di Yuri Chechi impossibile | video

Leggi su panorama

(Di martedì 24 novembre 2020) Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996,dimenticare la sua prestazione agli anelli. Oggi l'atleta pubblica sul suo profilo Instagram un "workout in zona rossa", per invogliare gli utenti ad allenarsi anche da. Tantissimi i commenti di complimenti sotto il suo: "50anni come se ne avesse 20! Senza parole" oppure "Un esempio, un mito per tutti. Complimenti, campion3". Pginnastica Quarantena Secondo gli esperti, l'esercizio fisico fa bene alla salute e all'umore, soprattutto ...Andatomale Con la quarantena da Coronavirus, mantenersi in forma e rimanere attivi è ...Lo sci ai tempi del Coronavirus nel salotto diIl free rider spagnolo Philipp Klein Herrero, 28 anni, ha trovato un ...