La prima volta su PS5, Spider-Man: Miles Morales convince ma quanti problemi con la console (Di martedì 24 novembre 2020) La recensione di Spider-Man: Miles Morales per PS5, il videogioco di punta della console Sony che promette una grafica di nuova generazione. Abbiamo provato Spider-Man: Miles Morales per PS5, il primo vero videogioco next-gen. Spettacolare ed entusiasmante, permette di godere realmente e per la prima volta di una grafica di nuova generazione.

