iPhone 12, prezzo e origini delle componenti interne (Di martedì 24 novembre 2020) Quanto costa e da dove vengono le componenti interne di iPhone 12? La risposta arriva da 'asia.nikkei.com', che, in partnership con Fomalhaut Techno Solution, ha provveduto a smantellare i modelli standard e Pro per poter fornire tali dati. Partiamo dal presupposto che la maggior parte delle componenti provengono dalla Corea del Sud (il 26,8% del totale per numero, ed il 21,9% per valore economico). Samsung e LG, infatti, si occupano di fornire i display di iPhone 12, ed il primo dei due è anche impegnato nei chip di memoria. Secondo l'analisi del Nikkei, solo il 4,6% dei componenti ha origini cinesi, mentre oltre l'11,1% proviene da Taiwan. L'assemblaggio, comunque sia, continua ad essere effettuato in Cina.

