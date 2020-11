Il documentario di Shawn Mendes «In Wonder» è in streaming. La recensione (Di martedì 24 novembre 2020) Che amiate già la grande sensibilità di Shawn Mendes o che amiate giusto i documentari musicali, dovreste vedere questo nuovo Shawn Mendes: In Wonder. Lo trovate su Netflix e racconta la storia di un ragazzo certamente fortunato, ma al tempo stesso appassionato, ostinato, sensibile e forte, capace di essere un artista giovane eppure già molto ben strutturato e ricco di esperienza, con una grazia e una voce fenomenali. La carriera di Shawn Mendes in pillole Breve riassunto prima di guardare il documentario, in pillole? Ok, vi basta partire dall'assunto che Shawn Mendes oggi ha tutto: bellezza, fama, successo, carattere, empatia. A soli 22 anni sembra aver raggiunto l'apice dei suoi sogni. E tutto è stato veloce, quasi ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Che amiate già la grande sensibilità dio che amiate giusto i documentari musicali, dovreste vedere questo nuovo: In. Lo trovate su Netflix e racconta la storia di un ragazzo certamente fortunato, ma al tempo stesso appassionato, ostinato, sensibile e forte, capace di essere un artista giovane eppure già molto ben strutturato e ricco di esperienza, con una grazia e una voce fenomenali. La carriera diin pillole Breve riassunto prima di guardare il, in pillole? Ok, vi basta partire dall'assunto cheoggi ha tutto: bellezza, fama, successo, carattere, empatia. A soli 22 anni sembra aver raggiunto l'apice dei suoi sogni. E tutto è stato veloce, quasi ...

mtvitalia : Secondo Shawn Mendes, quella scena è l'esempio perfetto di quanto sia fortunato ad avere Camila Cabello al suo fian… - ohnvrmnd : ah già è uscito il documentario di shawn avevo tanta voglia di vederlo ma oggi non mi va di fare ? un cazzo ? - _just_in_payne_ : aiuto devo ancora vedere il documentario di Shawn .Non sono psicologicamente pronta - louisvgolden : x: come l'hai preso il documentario di shawn? io: - ntltcxals : comunque mi sono accorta che netflix ha fatto il documentario su Shawn Mendes e sui 1D (sad), e ancora non ha fatto… -