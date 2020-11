Ghera | ripristino Piana del Sole va accelerato

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Gli abitanti didelsono in attesa deldella viabilita’ a via Cristoforo Sabbadino dopo il danneggiamento del ponticello avvenuto nel novembre 2018.” “Per questo motivo ho presentato una interrogazione al Presidente Zingaretti e all’assessore ai lavori pubblici e mobilita’, Alessandri, per sollecitare gli Uffici e le Istituzioni competenti per l’immediata realizzazione e installazione in opera del ponte provvisorio gia’ previsto dalla Determinazione del Dirigenziale del XI Municipio del 26 giugno scorso”. Lo dichiara, in una nota, il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla regione Lazio, Fabrizio. “Il ponticello danneggiato- continua- rappresenta, per i residenti, il principale collegamento con la stazione ferroviaria ‘Fiera di Roma’ e la zona commerciale di ...