GF Vip | Alfonso Signorini svela il mistero sui ‘vipponi’ Il primo nome è pazzesco

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) Il “Grande Fratello Vip” finirà l’8 febbraio 2021.l’ha comunicato ai concorrenti nella puntata andata in onda lunedì 23 novembre. “Canale 5, Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta: passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all’8 febbraio. Faremo la storia!”, sono state le parole del conduttore, che ha sottolineato la particolarità del momento storico. “Non è possibile, è una burla”, ha detto Maria Teresa Ruta. Quando invece hanno capito che non c’era niente su cui scherzare, il malcontento ha cominciato a circolare tra loro. Non tutti, infatti, sono felici dall’idea di trascorrere le feste lontano dalla propria famiglia o il lavoro. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha già comunicato che non proseguirà la sua avventura all’interno della Casa: “Io ho già ...