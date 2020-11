Era in pensione, l’emergenza Covid gli scalda il cuore: torna in prima linea e muore (Di martedì 24 novembre 2020) Era un infermiere in pensione ma l’emergenza Covid gli aveva scaldato il cuore ed era tornato a lavoro a 75 anni. Alfonso era stato sempre attaccato al suo lavoro di infermiere, appassionato. Tanto che di fronte all’emergenza Covid e alle difficoltà dei suoi colleghi spesso sotto organico, aveva accolto un appello della Regione Campania e aveva deciso di tornare in prima linea, con gli amici di sempre, ad aiutare gli altri, come sempre. Ma un destino beffardo ha mescolato le carte come solo un baro sa fare, e l’eroe è stato sconfitto da quello stesso nemico che aveva deciso di sconfiggere nonostante potesse starsene tranquillamente a casa con i suoi cari. Sì, è un eroe Alfonso ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Era un infermiere inmagli avevato iled erato a lavoro a 75 anni. Alfonso era stato sempre attaccato al suo lavoro di infermiere, appassionato. Tanto che di fronte ale alle difficoltà dei suoi colleghi spesso sotto organico, aveva accolto un appello della Regione Campania e aveva deciso dire in, con gli amici di sempre, ad aiutare gli altri, come sempre. Ma un destino beffardo ha mescolato le carte come solo un baro sa fare, e l’eroe è stato sconfitto da quello stesso nemico che aveva deciso di sconfiggere nonostante potesse starsene tranquillamente a casa con i suoi cari. Sì, è un eroe Alfonso ...

