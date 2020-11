Covid: Israele riapre scuole in zone verdi e gialle (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - TEL AVIV, 24 NOV - Israele riaprirà a partire da domenica prossima la maggior parte delle scuole che si trovano nelle zone gialle e verdi come diffusione del virus, mentre resteranno ancora ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - TEL AVIV, 24 NOV -riaprirà a partire da domenica prossima la maggior parte delleche si trovano nellecome diffusione del virus, mentre resteranno ancora ...

Marino Faliero: Ricci/Forte nella Venezia cupa di Donizetti

Marino Faliero è un'opera poco conosciuta, qui rivista attraverso l'allestimento del duo registico composto da Stefano Ricci e Gianni Forte. Di M. Bianchi.

Marino Faliero è un'opera poco conosciuta, qui rivista attraverso l'allestimento del duo registico composto da Stefano Ricci e Gianni Forte. Di M. Bianchi.