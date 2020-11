Coronavirus, per Locatelli «i numeri attuali non sono compatibili con l’apertura degli impianti sciistici» (Di martedì 24 novembre 2020) «Gli indicatori vanno nella direzione sperata». Trapela ottimismo alla conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute per fare il punto sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Il presidente del Consiglio superiore della sanità, Franco Locatelli, ha snocciolato un po’ di dati per descrivere lo stadio attuale dell’epidemia. «A fronte del dato dei morti, che deve richiamare di andare avanti nella strategia presa, 12,31% è il rapporto tamponi-casi. Il numero degli accessi alle terapie intensive è +6 a fronte di +120 di una settimana fa, e quello dei ricoveri è +120 in area medica contro +528 di una settimana fa». Gianni Rezza, direttore della Prevezione del ministero della Salute e relatore alla conferenza stampa odierna, non ha nascosto un dato particolarmente negativo del bollettino odierno. «Ci ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) «Gli indicatori vanno nella direzione sperata». Trapela ottimismo alla conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute per fare il punto sulla diffusione delin Italia. Il presidente del Consiglio superiore della sanità, Franco, ha snocciolato un po’ di dati per descrivere lo stadio attuale dell’epidemia. «A fronte del dato dei morti, che deve richiamare di andare avanti nella strategia presa, 12,31% è il rapporto tamponi-casi. Il numeroaccessi alle terapie intensive è +6 a fronte di +120 di una settimana fa, e quello dei ricoveri è +120 in area medica contro +528 di una settimana fa». Gianni Rezza, direttore della Prevezione del ministero della Salute e relatore alla conferenza stampa odierna, non ha nascosto un dato particolarmente negativo del bollettino odierno. «Ci ...

