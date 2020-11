Coronavirus in provincia, 309 nuovi casi: Aprilia, Formia e Latina i Comuni più colpiti. Ecco i dati di oggi (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 309 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono distribuiti nei Comuni di: Aprilia (35), di Castelforte (3), Cisterna di Latina (16), di Cori (8), di Fondi (16), di Formia (35), di Gaeta (6), di Itri (7), di Latina (71), di Lenola (4), di Maenza (1), di Minturno (24), di Monte San Biagio (3), di Norma (3), Pontinia (9), di Priverno (9), di Rocca Massima (2), Roccagorga (4), Sabaudia (2), di San Felice Circeo (1), di S. Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (2), di Sezze (12), di Sonnino (3), di Sperlonga (1), di Spigno Saturnia(5) e di Terracina (25). Leggi anche: Test rapidi e sierologici nelle farmacie del Lazio: Ecco dove si possono fare, l’elenco Sono stati registrati i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 309 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono distribuiti neidi:(35), di Castelforte (3), Cisterna di(16), di Cori (8), di Fondi (16), di(35), di Gaeta (6), di Itri (7), di(71), di Lenola (4), di Maenza (1), di Minturno (24), di Monte San Biagio (3), di Norma (3), Pontinia (9), di Priverno (9), di Rocca Massima (2), Roccagorga (4), Sabaudia (2), di San Felice Circeo (1), di S. Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (2), di Sezze (12), di Sonnino (3), di Sperlonga (1), di Spigno Saturnia(5) e di Terracina (25). Leggi anche: Test rapidi e sierologici nelle farmacie del Lazio:dove si possono fare, l’elenco Sono stati registrati i ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus provincia Provincia – Coronavirus, ecco i dati dei singoli Comuni TG24.info Coronavirus, sono 2509 i positivi oggi nel Lazio: 540 i guariti

Si registrano sette decessi con patologie. Nelle province si registrano 611 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 309 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a ...

Come è noto l’indice Rt (capacità di espansione della epidemia Covid-19) costituisce insieme a altri 21 criteri ... la base che definisce gli ingressi o le uscite delle Regioni e delle Province ...

