Conte,con Von Der Leyen parlato coordinare misure Natale (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA, 24 NOV - "Ottimo scambio di vedute oggi con Ursula Von Der Leyen sul Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul #Covid19 in occasione del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA, 24 NOV - "Ottimo scambio di vedute oggi con Ursula Von Dersul Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo dellesanitarie sul #Covid19 in occasione del ...

mante : Capisco che faccia gioco a Conte fare confusione ma con la seconda ondata in Italia Ferragosto non c’entra granché.… - VauroSenesi : #Conte e #Regioni fermano gli impianti sciistici... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto! #24novembre - a_padellaro : È il premier più sottovalutato (e insultato) dall’opposizione – quella sovranista e quella televisiva –, mentre la… - giuliogaia : @aAnnanka @RossEleven Dopo che il governo Conte ha ottenuto con il lockdown decrescita felice, distruzione dell’eco… - doluccia16 : RT @Lol33918618: @doluccia16 Una Donna grande,speciale,che non ha mai fatto trapelare nulla.Una Donna pulita,una con le palle e contro pall… -