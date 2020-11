Como: furgone precipita e travolge un’auto, grave una donna (Di martedì 24 novembre 2020) In provincia di Como, un furgone precipita in una scarpata e travolge anche un’auto nelle vicinanze. La conducente è in pericolo. Albavilla, Como (Fonte foto: web)In provincia di Como, nella tranqulla Albavilla, un incidente stradale ha messo in pericolo la vira di una donna. Lei era seduta nella propria auto, e l’incidente è stato provocato da un altro conducente. Un furgone infatti, ha perso il controllo e precipitando, ha trascinato per alcuni metri la sua auto. Ora la quarantacinquenne, lotta tra la vita e la morte. Leggi anche >>> Si taglia le vene ed invia la foto all’ex: i medici gli salvano la vita Il furgone precipita e finisce nel parcheggio del ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) In provincia di, unin una scarpata eanchenelle vicinanze. La conducente è in pericolo. Albavilla,(Fonte foto: web)In provincia di, nella tranqulla Albavilla, un incidente stradale ha messo in pericolo la vira di una. Lei era seduta nella propria auto, e l’incidente è stato provocato da un altro conducente. Uninfatti, ha perso il controllo endo, ha trascinato per alcuni metri la sua auto. Ora la quarantacinquenne, lotta tra la vita e la morte. Leggi anche >>> Si taglia le vene ed invia la foto all’ex: i medici gli salvano la vita Ile finisce nel parcheggio del ...

occhio_notizie : Como, furgone precipita in un parcheggio: grave donna 45enne - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medic… - tusciaweb : Furgone precipita di sotto e travolge una macchina con a bordo una donna Como - Il furgone è precipitato dalla str… - Veronicayesss : RT @ultimenotizie: Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medic… - juancar80 : RT @ultimenotizie: Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medic… -