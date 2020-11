Vecchietti carcerati nelle Rsa | niente visite | niente ritorno a casa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) – Gli anziani ricoveraticase di riposo, note con la sigla misteriosa Rsa, non possono essere visitati dai parenti per colpa del covid. I parenti possono riportarsi aRsa? Insomma, le Rsa sono case di riposo o carceri? Se ihanno il covid vanno ricoverati in ospedale, se non lo hanno devono poter scegliere se rimanereRsa o tornare a. Ma forse anon li vogliono, meglio lasciarli crepare in galera. (Ard)