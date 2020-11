Torna la Prima Flotta Usa nell’Indiano Occhi sulla Cina

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 novembre 2020) Gli Stati Uniti avranno presto un’altradestinata all’Indo-Pacifico, l’ambito geopolitico in cui si concentra il confronto con la. Il Navy Secretary Kenneth Braithwaite, durante il Naval Submarine League’s annual symposium, ha annunciato l’intenzione strategica del Pentagono, che intende riattivare la, un nuovo comando navale che si andrà a posizionare a cavallo dell’Oceano Indiano e Pacifico. La AoR definisce già l’importanza che il comando avrà tra le operazioni statunitensi indirizzate a creare deterrenza militare per spingere il contenimento politico, economico, diplomatico di Pechino. E non a caso l’annuncio arriva a poco più di una settimana dalla fine dell’esercitazione “Malabar”, quest’anno condotta per lavolta in modo congiunto tra tutti e quattro i poli del ...