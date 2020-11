Serie C, decise le date dei recuperi nei tre gironi: la nota della Lega Pro (Di lunedì 23 novembre 2020) La Lega Pro ha decido e disposto le date per le gare da recuperare nei 3 gironi di Serie C, a suo tempo non disputate per l'imperversare della situazione epidemiologica da Covid-19.Di seguito, le date e gli orari stabiliti dalla Lega Pro:-12a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020GIRONE CPOTENZA - AVELLINO ore 15.00 -3a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020GIRONE CAVELLINO - BISCEGLIE ore 15.00 -11a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020GIRONE BA.J. FANO - LEGNAGO SALUS ore 15.00FERMANA - AREZZO ore 15.00 -12a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020GIRONE APIACENZA - NOVARA ore 15.00 -11a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020GIRONE CAVELLINO - MONOPOLI ore 15.00BISCEGLIE - CASERTANA ore 15.00 -12a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) LaPro ha decido e disposto leper le gare da recuperare nei 3diC, a suo tempo non disputate per l'imperversaresituazione epidemiologica da Covid-19.Di seguito, lee gli orari stabiliti dallaPro:-12a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020GIRONE CPOTENZA - AVELLINO ore 15.00 -3a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020GIRONE CAVELLINO - BISCEGLIE ore 15.00 -11a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020GIRONE BA.J. FANO - LEGNAGO SALUS ore 15.00FERMANA - AREZZO ore 15.00 -12a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020GIRONE APIACENZA - NOVARA ore 15.00 -11a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020GIRONE CAVELLINO - MONOPOLI ore 15.00BISCEGLIE - CASERTANA ore 15.00 -12a GIORNATA DI ANDATA - MERCOLEDÌ ...

