San Basilio, pusher e vedette contro Brumotti: partono colpi di pistola e minacce di morte (Di lunedì 23 novembre 2020) Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia, è stato aggredito e minacciato dal quartiere periferico di San Basilio. Si trova infatti, nella periferia di Roma Nord, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. Leggi anche: Spaccio a Tor Bella Monaca: sgominata organizzazione, ecco come 'lavoravano' durante il lockdown Nell'anticipazione del servizio che andrà in onda questa sera, Brumotti è impegnato nel tentativo di liberare l'ennesima piazza italiana dalla piaga dello spaccio di droga. Come si può vedere nel video, le telecamere hanno ripreso i volti di sentinelle e spacciatori, comprese anche le quantità di droga. Al palesarsi di essere un giornalista, però, l'intera piazza si è rivoltata contro di lui. "Ti ammazzo, infame", "ti devono tagliare la gola" queste alcune delle sconvolgenti ...

