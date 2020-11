Samantha De Grenet | “Mi sono sentita un ‘sassetto’ sul seno E dopo gli esami la dottoressa mi ha detto che avevo un cancro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Ero tranquilla, l’estate del 2018.organizzato per andare a farmi una vacanza in Sardegna con mio figlio e una mia amica. Prima di partire per quella vacanza, stavo in barca con degli amici e miun nocciolo duro, come se fosse un sassetto immobile. E la mia amica mi ha‘Samamtha prima di partire vai a farti un controllo così sei più serena’“. CosìDeha raccontato a Domenica Live la sua lotta contro il tumore al. “Vado al controllo senza minimamente pensare a una risposta negativa- ha proseguito la De– una volta fatta la mammografia e l’ecografia la mia, senza girarci troppo intorno, mi hacheun tumore. E che dovevo operarmi ...