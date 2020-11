Poste, pensioni di dicembre con tredicesima pagate dal 25 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) I titolari di un conto presso Poste Italiane riceveranno la pensione di dicembre , comprensiva anche della tredicesima , dal 25 novembre . La novità è arrivata direttamente da Poste Italiane ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) I titolari di un conto pressoItaliane riceveranno la pensione di, comprensiva anche della, dal 25. La novità è arrivata direttamente daItaliane ...

270349 : RT @ItaliaOggi: Poste I., pensioni di dicembre e tredicesime verranno accreditate dal 25 novembre - ItaliaOggi : Poste I., pensioni di dicembre e tredicesime verranno accreditate dal 25 novembre - TerryEmpyre : RT @Adnkronos: #Pensioni, Poste: assegni con #tredicesima in pagamento dal 25 novembre - morena_faenza : RT @Adnkronos: #Pensioni, Poste: assegni con #tredicesima in pagamento dal 25 novembre - fisco24_info : Pensioni, Poste: assegni con tredicesima in pagamento dal 25 novembre : -