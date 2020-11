Napoli-Rijeka in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Napoli ospita il Rijeka in occasione della quarta giornata del gruppo F di Europa League 2020/2021. Dopo il KO del debutto, i campani sono riusciti a trovare contro la Real Sociedad i primi tre punti della loro campagna europea, bissando questo successo sul campo del Rijeka. La squadra di Gattuso, favorita dai bookmakers, ha una grande occasione per blindare la vetta del gruppo. La partita sarà visibile alle ore 21.00 di giovedì 26 novembre su Sky Sport Collection e sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in chiaro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilospita ilin occasione della quarta giornata del gruppo F di. Dopo il KO del debutto, i campani sono riusciti a trovare contro la Real Sociedad i primi tre punti della loro campagna europea, bissando questo successo sul campo del. La squadra di Gattuso, favorita dai bookmakers, ha una grande occasione per blindare la vetta del gruppo. La partita sarà visibile alle ore 21.00 di giovedì 26 novembre su Sky Sport Collection e sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in. SportFace.

