Napoli | è morto Achille Scudieri | fondatore di Adler Plastic

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Nella serata di ieri è decedutodiSpa, il gruppo internazionale specializzato nello sviluppo e produzioni di componenti e sistemi per l’industria del trasporto, con sede a Ottaviano, in provincia di. A darne notizia sono la moglie Milena, i figli Paolo e Nadia, i familiari e tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo, salutandolo “con gratitudine per l’esempio offerto come imprenditore e lavoratore, avendo sempre considerato l’azienda la sua vita”. La cerimonia avverrà in forma privata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.